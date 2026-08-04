بمشاركة الزوراء وأربيل.. إعلان موعد قرعة أبطال الخليج

شفق نيوز- الدوحة

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تحديد يوم 24 آب/ أغسطس الجاري موعداً لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وتستمر حتى 30 نيسان/ أبريل 2027، بمشاركة 12 نادياً يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وأكد الاتحاد الخليجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مراسم القرعة ستُسحب عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الدوحة وبغداد عبر الاتصال المرئي.

ووفقاً للائحة التنظيمية للمسابقة سيجري توزيع الفرق الـ 12 المشاركة على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق، حيث يقضي نظام الدوري بتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ الدوري منذ انطلاقته، بعد قرار زيادة عدد الأندية من 8 إلى 12 نادياً، في خطوة تعكس تطور الدوري وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة.

وضمت قائمة الأندية المشاركة:

جمهورية العراق: نادي أربيل، نادي الزوراء.

المملكة العربية السعودية: نادي الاتفاق، نادي نيوم.

دولة الإمارات العربية المتحدة: نادي النصر، نادي عجمان.

دولة قطر: نادي الدحيل، نادي قطر.

سلطنة عُمان: نادي الشباب.

مملكة البحرين: نادي الرفاع.

دولة الكويت: نادي كاظمة.

الجمهورية اليمنية: نادي شعب حضرموت.

وخلص البيان إلى أن الإعلان عن الموعد المبكر لمراسم القرعة يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي أمام الأندية والاتحادات الوطنية لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق منافسات الدوري؛ ما يعزز جاهزية الفرق ويُسهم في رفع جودة المنافسة.