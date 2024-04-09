بمبارتي العشرة أهداف.. قمتا "البرنابيو" و"الإمارات" تنتهيان بالتعادل في دوري الأبطال

شفق نيوز/ انتهت قمتا دور ال16 لذهاب دوري أبطال أوروبا، بالتعادل الإيجابي بين كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي، وأرسنال وبايرن ميونخ.

وانتهت قمة البرنابيو بالتعادل لثلاثة أهداف لمثله، سجل لريال مدريد، روبن دياز (هدف عكسي)، رودريغو، وفالفيردي بالدقائق 12، 14، و79، بينما سجل لمانشستر سيتي، برناردو سيلفا، فيل فودين، وغفارديول بالدقائق 2 و66 و71.

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب يوم الأربعاء 17 إبريل الجاري، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".

وفي القمة الثانية أهدر بايرن ميونيخ فوزا ثمينا على مضيفه آرسنال، عندما تعادل معه 2-2 مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب على أرض بايرن.