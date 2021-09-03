بمباراتين وديتين أمام الإمارات.. الأولمبي العراقي يستعد لبطولة غرب آسيا والتصفيات

شفق نيوز/ يحتضن ملعب الفجيرة الرئيس في الامارات مواجهة المنتخب الاولمبي العراقي ونظيره الاماراتي يوم غد السبت بتمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت العاصمة بغداد في المواجهة الودية الأولى.

وسيخوض المنتخب الاولمبي العراقي مباراة ثانية أمام منتخب الامارات الاولمبي يوم الاثنين المقبل، في ختام تحضيراته لبطولة غرب آسيا وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

وأنهى المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم اليوم وحدته التدريبية الثانية في الإمارات على ملعب الفجيرة الرئيسي بمشاركة جميع اللاعبين الذين تمت دعوتهم للمنتخب.