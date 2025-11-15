بمباراة ودية.. الأولمبي العراقي يفوز على نظيره السعودي بهدف وحيد

شفق نيوز- أبو ظبي

فاز المنتخب الأولمبي العراقي، يوم السبت، على نظيره السعودي ودياً بهدف وحيد في المباراة التي جرت على ملاعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بمدينة دبي.

وجاءت هذه المباراة تحضيراً لمشاركة منتخب العراق الأولمبي ببطولة كأس الخليج في قطر الشهر المُقبل، ولنهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً في السعودية مطلع العام المُقبل.

وسيواجه الأولمبي العراقي نظيره السنغافوري في معسكره الحالي بمدينة دبي يوم الثلاثاء المقبل 18 من الشهر الحالي.

وخاض منتخب السعودية قبل أيام مباراته الودية الأولى بمعسكره التدريبي وفاز على نظيره التونسي بأربعة أهداف مقابل هدفين.