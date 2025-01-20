بمباراة مجنونة.. الطلاب يقلب الطاولة على الكهرباء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ قلب فريق الطلبة الطاولة على مضيفه فريق الكهرباء بفوزه بنتيجة 2-1 في مباراة مجنونة حتى لحظاتها الاخيرة، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب نادي الزوراء وهو الملعب المفترض لفريق الكهرباء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون مقابل، جاء في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب أموري فيصل، واستمرت النتيجة بتقدم الكهرباء حتى نهاية الوقت الأصلي من المباراة ليسجل الطلبة هدف التعديل في الدقيقة 90 وعاد الطلبة ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 90+2 لينتهي اللقاء بفوز مثير للطلبة على الكهرباء.

وبهذه النتيجة رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 27 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 18 بالمركز 14.