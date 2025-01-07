بمباراة "دموية".. فوز دهوك على كربلاء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق دهوك على مضيفه كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة شهدت إصابة الحكم المساعد إصابة خطيرة من الجمهور، ما دفع إلى إنهاء المباراة قبل موعدها.

‏جرت المباراة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب كربلاء الدولي، وانتهت لصالح دهوك بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل فريق دهوك أولاً في الدقيقة التاسعة عن طريق باشانغ عبد الله، وتمكن فريق كربلاء من تعديل النتيجة في الدقيقة 26 عن طريق دياين.

وفي الشوط الثاني أضاف فريق دهوك هدفاً ثانياً من ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب دهوك بيتر كوركيس.

وشهد اللقاء طرد محترف دهوك زاكري بالدقيقة 90 لتعمده ضرب الكرة بقوة على لاعب كربلاء ليكمل دهوك المباراة بعشرة لاعبين.

وتعرض حكم اللقاء المساعد حسين فلاح لإصابة خطيرة بعد أن تلقى حجراً في الرأٍ من المدرجات في الدقيقة 90+5 مما أدى إلى استدعاء سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى إثرها أنهى حكم اللقاء محمد سلمان المباراة قبل انتهاء الوقت الإضافي.