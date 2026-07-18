بمباراة الأهداف العشرة.. إنكلترا تختطف البرونزية ومبابي يكسر رقم ميسي

شفق نيوز- ميامي

انتزع المنتخب الإنكليزي المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه المثير على نظيره الفرنسي بنتيجة 5-3، في مواجهة شهدت ثمانية أهداف وانتفاضة فرنسية لم تكتمل، فيما سجل كيليان مبابي ثنائية تاريخية كسر بها الرقم القياسي لليونيل ميسي.

وانطلقت المباراة عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل السبت، فجر الأحد بتوقيت بغداد، في ميامي، لينهي المنتخب الإنكليزي مشواره في البطولة بصورة إيجابية، بعد إخفاقه في بلوغ المباراة النهائية، ويحقق أفضل نتيجة له في كأس العالم منذ تتويجه باللقب عام 1966.

وفرض المنتخب الإنكليزي سيطرة مطلقة على مجريات الشوط الأول، الذي أنهاه متقدماً بأربعة أهداف دون رد، بعدما افتتح ديكلان رايس التسجيل في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية، قبل أن يضيف إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة 19 بضربة رأسية إثر ركلة ركنية.

وعزز بوكايو ساكا تقدم "الأسود الثلاثة" بهدف ثالث في الدقيقة 37، مستفيداً من ارتباك الدفاع الفرنسي، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، إثر هجمة سريعة أنهاها بتسديدة بقدمه اليسرى.

ودخل المنتخب الفرنسي الشوط الثاني بصورة مغايرة، بعد التغييرات التي أجراها مدربه ديدييه ديشان، ونجح مبابي في تقليص الفارق عند الدقيقة 48، إثر تمريرة من مايكل أوليس، ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف في النسخة الحالية ويعادل ميسي في صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

وبعد ست دقائق فقط، أضاف برادلي باركولا الهدف الثاني لفرنسا، قبل أن يعود مبابي ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 67 بتسديدة يسارية، ليشعل المباراة ويمنح بلاده أملاً في استكمال العودة.

وبهدفه الثاني في المباراة والعاشر في البطولة، انفرد مبابي بصدارة هدافي النسخة الحالية بفارق هدفين عن قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، كما تجاوز الأخير وأصبح الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم.

وفي الوقت الذي اندفع فيه المنتخب الفرنسي بحثاً عن التعادل، حصلت إنكلترا على ركلة جزاء في الدقيقة 87، نفذها ساكا بنجاح، مسجلاً هدفه الشخصي الثالث والخامس لمنتخب بلاده، بعدها تمكنت فرنسا من تسجيل هدفها الرابع عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 90+6، قبل أن يضيف البديل بيلنيغهام الهدف السادس للانكليز في الدقيقة 90+7، ليحسم المواجهة وتحصد إنكلتزا البرونزية.

وكان المنتخب الفرنسي قد بلغ مباراة تحديد المركز الثالث بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، قبل أن يواصل مشواره في الأدوار الإقصائية ويتجاوز باراغواي والمغرب، ثم يخسر أمام إسبانيا بهدفين دون مقابل في الدور نصف النهائي.

في المقابل، تصدر المنتخب الإنكليزي مجموعته برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل، ثم تجاوز المكسيك والنرويج في طريقه إلى المربع الذهبي، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1، ليتجه المنتخبان إلى مباراة المركز الثالث التي تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة غزارة بالأهداف وإثارة.