بلينغهام يرجح كفة ريال مدريد على خيتافي

شفق نيوز/ فاز فريق ريال مدريد لكرة القدم، يوم السبت، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني، بهدف قاتل أحرزه لاعب النادي الملكي جود بلينغهام في الوقت بدل الضائع.

وجرت أحداث المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد على ضيفه خيتافي بنتيجة 2-1، في أول مباراة لصاحب الأرض على ملعبه هذا الموسم، بحسب وكالة "رويترز".

وافتتح بورخا مايورال التسجيل للفريق الزائر في الدقيقة 11 بعد خطأ من المدافع فران غارسيا، لكن خوسيلو مهاجم ريال أدرك التعادل بتسديدة من مدى قريب بعد الاستراحة.

وضغط ريال على خيتافي بكل قوة حتى سجل بلينغهام، المتألق منذ انضمامه هذا الصيف من بروسيا دورتموند، هدف الانتصار لصاحب الأرض في الوقت القاتل، حيث كان في موقف رائع لمتابعة كرة سددها لوكاس فاسكيز وردها الحارس ديفيد سوريا في طريقه.

ويتصدر ريال الدوري برصيد 12 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أتليتيكو مدريد وجيرونا وبرشلونة وقادش.