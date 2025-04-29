بلدية البصرة يتوّج بطلاً لكأس الشركات والمؤسسات بكرة الصالات

شفق نيوز/ تُوّج فريق مديرية بلدية البصرة، يوم الثلاثاء، بلقب بطولة الكأس للشركات والمؤسسات العراقية بكرة الصالات، بعد فوزه على شركة خطوط الأنابيب النفطية.

ونال فريق بلدية البصرة فوزاً مستحقاً في المباراة النهائية بنتيجة (5-0)، في البطولة التي نظمها اتحاد الشركات والمؤسسات الرياضي العراقي.

وشهدت المباراة الختامية حضورًا رسميًا مميزًا، تقدمه ممثل رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية محسن السعيدي، إضافة إلى عدد من مدراء ومسؤولي الشركات والمؤسسات المشاركة، مما يعكس الدعم الكبير للأنشطة الرياضية المؤسسية.

وقد حصد الفريق عددًا من الجوائز الفردية التي أكدت تميزه، وجاءت على النحو التالي: هادي ورور – أفضل مدرب في البطولة، أحمد إبراهيم – أفضل حارس مرمى، طاهر عبد المطلب – أفضل لاعب، أحمد عبد الكريم – هداف البطولة.

كما حصل فريق شركة إنتاج الطاقة – مصافي الجنوب على المركز الثالث (مكرر).