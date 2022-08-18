بلجيكا.. لا أنباء عن مواجهة العراق ودياً في الكويت

شفق نيوز / كشفت تقارير صحفية بلجيكية، يوم الخميس، عن استقرار الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي على إقامة فترة إعداده الأخيرة للمشاركة في مونديال الدوحة، بالكويت خلال شهر نوفمبر المقبل.

ولم ترد في التقارير الصحفية البلجيكية، أي معلومات عن خوض لقاء ودي مع العراق، كما أعلنته اليوم وسائل إعلام عراقية، حيث يصل وفد المنتخب البلجيكي، إلى البلاد وفقاً للتقارير بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشارت التقارير، إلى أن "الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا بقيادة الاسباني روبرتو مارتينيز، استقر على خوض مواجهة ودية خلال الاستعدادات الأخيرة في الكويت ستجمعه بالمنتخب المصري، وذلك بعد أن قرر الاعتذار عن مواجهة كل من منتخبي الإمارات والجرائر".

ويشارك المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة السادسة بمونديال كأس العالم2022 في قطر، والتي تضم إلى جانبه منتخبات المغرب، كندا وكرواتيا.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر لـ"القبس" تلقي اتحاد الكرة الكويتي لعرض استضافة المنتخب البلجيكي وتنظيم اللقاء الودي أمام منتخب مصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق خلال الأيام المقبلة.

وتلقى الاتحاد أيضاً عروضاً اخرى لاستضافة بعض المنتخبات المشاركة بمونديال قطر في مراحل إعداد هذه المنتخبات الأخيرة، قبل التوجه الى قطر لبدء منافسات كأس العالم.