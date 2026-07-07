بلجيكا تُقصي أميركا وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026

شفق نيوز/ متابعة

حجز منتخب بلجيكا مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه العريض على نظيره الأميركي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة حالياً بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ودارت مجريات اللقاء فجر اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب "لومن فيلد" في الولايات المتحدة.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدماً بهدفين لهدف؛ حيث افتتح التسجيل مبكراً عن طريق تشارلز دي كيتيلير في الدقيقة التاسعة، إثر استغلاله تمريرة حاسمة من نيكولاس راسكين سددها بقدمه اليمنى من مسافة قريبة داخل الشباك. وأدرك المنتخب الأميركي التعادل في الدقيقة 31 عبر مالك تيلمان، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة ببراعة استقرت في أعلى منتصف المرمى البلجيكي.

ولم يتأخر الرد البلجيكي كثيراً لاستعادة التقدم، إذ عاد تشارلز دي كيتيلير ليوقع على هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 33، بعدما حول برأسه عرضية متقنة من لياندرو تروسارد إلى داخل الشباك الأميركية.

وفي الشوط الثاني، عززت بلجيكا تقدمها بالهدف الثالث في الدقيقة 57 بواسطة هانز فاناكين الذي استغل خطأً فادحاً من الحارس الأميركي، قبل أن يختتم روميلو لوكاكو مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة (3+90).

وبهذا الفوز، يضرب منتخب بلجيكا موعداً مرتقباً مع نظيره الإسباني في الدور ربع النهائي من المونديال.