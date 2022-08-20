بلجيكا تنصح بعدم لعب منتخبها في مدينة البصرة العراقية

شفق نيوز / نصحت الحكومة البلجيكية، يوم السبت، منتخبها الوطني بعدم اللعب في مدينة البصرة جنوبي العراق، استنادًا للتقارير الأمنية المعتمدة لدى وزارة الخارجية، والتي تصنف العراق ضمن المناطق الخطرة أمنيًا في الوقت الحالي.

وقال الصحفي العراقي، المقيم في بلجيكا، روان الناهي، لوكالة شفق نيوز، إن "اتحاد الكرة البلجيكي اشترط موافقة حكومة بروكسل، على المجيء للبصرة، وبعكس ذلك ستكون بروكسل هي الأرض البديلة لخوض مباراة العراق وبلجيكا" .

يذكر أن منتخب بلجيكا سيدخل معسكراً تدريبياً في الكويت استعدادا لبطولة العالم في قطر 2023.

وكانت تقارير صحفية بلجيكية، قد أفادت الخميس الماضي، باستقرار الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي على إقامة فترة إعداده الأخيرة للمشاركة في مونديال الدوحة، بالكويت خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويشارك المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة السادسة بمونديال كأس العالم 2022 في قطر، والتي تضم إلى جانبه منتخبات المغرب، كندا وكرواتيا.