سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بلجيكا تنصح بعدم لعب منتخبها في مدينة البصرة العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-20T07:55:54+0000
بلجيكا تنصح بعدم لعب منتخبها في مدينة البصرة العراقية

شفق نيوز / نصحت الحكومة البلجيكية، يوم السبت، منتخبها الوطني بعدم اللعب في مدينة البصرة جنوبي العراق، استنادًا للتقارير الأمنية المعتمدة لدى وزارة الخارجية، والتي تصنف العراق ضمن المناطق الخطرة أمنيًا في الوقت الحالي.

وقال الصحفي العراقي، المقيم في بلجيكا، روان الناهي، لوكالة شفق نيوز، إن "اتحاد الكرة البلجيكي اشترط موافقة حكومة بروكسل، على المجيء للبصرة، وبعكس ذلك ستكون بروكسل هي الأرض البديلة لخوض مباراة العراق وبلجيكا" .

يذكر أن منتخب بلجيكا سيدخل معسكراً تدريبياً في الكويت استعدادا لبطولة العالم في قطر 2023.

وكانت تقارير صحفية بلجيكية، قد أفادت الخميس الماضي، باستقرار الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي على إقامة فترة إعداده الأخيرة للمشاركة في مونديال الدوحة، بالكويت خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويشارك المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة السادسة بمونديال كأس العالم 2022 في قطر، والتي تضم إلى جانبه منتخبات المغرب، كندا وكرواتيا.

related

اياد بنيان: دخول الجمهور لملعب البصرة لم يحسم والقرار الأخير لخلية الازمة

Date: 2021-01-24 07:50:46
اياد بنيان: دخول الجمهور لملعب البصرة لم يحسم والقرار الأخير لخلية الازمة

هل لتقنية "الفار" علاقة باستضافة ملاعب العراق لتصفيات كأس العالم؟

Date: 2021-07-07 06:46:26
هل لتقنية "الفار" علاقة باستضافة ملاعب العراق لتصفيات كأس العالم؟

الصافرة العراقية تغيب عن مونديال قطر (وثيقة)

Date: 2022-05-19 13:51:25
الصافرة العراقية تغيب عن مونديال قطر (وثيقة)

التطبيعية تعلن موعد زيارة وفد خليجي الى البصرة للتقييم النهائي

Date: 2021-08-19 10:52:22
التطبيعية تعلن موعد زيارة وفد خليجي الى البصرة للتقييم النهائي

التطبيعية تحث دول الخليج بان تحذو حذو قطر: البطولة لم تُحسم بعدُ في البصرة

Date: 2021-03-31 07:06:18
التطبيعية تحث دول الخليج بان تحذو حذو قطر: البطولة لم تُحسم بعدُ في البصرة

العراق: تسمية الكويت بديلا عن البصرة لاستضافة خليجي 25 ليس مقلقا

Date: 2021-04-27 10:25:11
العراق: تسمية الكويت بديلا عن البصرة لاستضافة خليجي 25 ليس مقلقا

خليجي 25 لن تقام في العراق

Date: 2021-03-16 17:24:30
خليجي 25 لن تقام في العراق

وفد منتخب العراق يصل البصرة لملاقاة الكويت ودياً (صور)

Date: 2021-01-23 17:27:05
وفد منتخب العراق يصل البصرة لملاقاة الكويت ودياً (صور)