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بلجيكا تتأهل لدور الـ16 من اليورو بفوزها على الدنمارك

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-17T18:09:38+0000
بلجيكا تتأهل لدور الـ16 من اليورو بفوزها على الدنمارك

شفق نيوز/ تأهل منتخب بلجيكا إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأوروبية (يورو)، بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز 2/1 على الدنمارك، اليوم الخميس، لحساب مباريات المجموعة الثانية.

وكان منتخب الدنمارك البادئ بالتسجيل عبر يوسف بولسن في الدقيقة الثانية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وبات هذا الهدف ثاني أسرع هدف في تاريخ نهائيات أمم أوروبا.

ونجح منتخب بلجيكا في تعديل الكفة بعدما سجل له ثورغان هازارد هدفا في الدقيقة 54، بتسديدة من داخل المنطقة، مستغلا تمريرة عرضية من كيفين دي بروين.

وتمكن كيفين دي بروين، العائد من الإصابة، من تسجيل الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة 70، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد منتخب بلجيكا إلى 6 نقاط، ليتأهل إلى دور الـ16 وهو ثاني المتأهلين بعد المنتخب الإيطالي، في المقابل لا يملك المنتخب الدنماركي أي نقطة بعدما خسر 0/1 أمام فنلندا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وفي الجولة الأخيرة يلعب منتخب بلجيكا مع فنلندا، ومنتخب الدنمارك مع روسيا يوم الإثنين المقبل.

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