بلا أهداف.. القاسم والميناء "حبايب" في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق القاسم مع ضيفه فريق الميناء من دون أهداف ضمن منافسات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي اليوم الأحد عند الساعة الـ8:15 مساءً.

شهد اللقاء طرد لاعب القاسم مجتبى محسن الدقيقة 90+5 ليكمل القاسم ماتبقى من الوقت الاضافي بعشرة لاعبين.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد سلمان حكم ساحة، وكرار محمد دوهان مساعدا أولا، وهاني ابراهيم مساعدا ثانٍ، ومحمد صادق حكما رابعا، ويوسف سعيد حكم "فار".