بلانكو: أسعى إلى أن يلعب منتخب اسبانيا في بغداد قريبا

شفق نيوز/ اكد رئيس اللجنة الاولمبية الإسبانية أليخاندرو بلانكو يوم الثلاثاء، دعمه لإقامة مباراة تجريبية يخوضها المنتخب الاسباني في العراق، مشيرا إلى أنه يحرص على تنفيذ ذلك في أقرب وقت.

ووصل رئيس اللجنة الأولمبية الاسبانية أليخاندرو بلانكو مساء أمس إلى بغداد في زيارة رسمية للعراق تستغرق ثلاثة أيام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيسا اللجنتين الأولمبيتين العراقية و الاسبانية رعد حمودي وضيفه اليخاندرو بلانكو وحضرته وكالة شفق نيوز في صالة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ببغداد.

واستهل المؤتمر رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي بكلمة اكد فيها ان "الجميع يدرك المنجز الأولمبي الإسباني، أوربياً وعالمياً، وتقفون على ما حققه الرياضيون الاسبان أولمبياً، مثلما تعرفون حجم التقدم والتطور الأولمبي في أسبانيا، والبنية التحتية المتيسرة فيها من ملاعب ومراكز تدريب ومدن رياضية، فكل ذلك دعانا لفتح باب التعاون الأولمبي الجاد مع اللجنة الأولمبية الاسبانية، فضلاً عن روحية التواصل والرغبة الحقيقية التي أبداها السيد بلانكو، وفريق عمله، منذ أول لحظات تواصلنا معه الى وفائه بعهده لنا بزيارة بغداد اليوم من أجل تفعيل مذكرة التفاهم المشترك بيننا والساعية الى تبادل الخبرات الفنية والتدريبية والادارية واقامة المعسكرات بما يخدم الاتحادات الرياضية الوطنية".

وأضاف حمودي: أجدد ترحابي بزيارة ضيفي العراق الرئيس اليخاندرو بلانكو ونائبه فرانشيسكو فيدال متمنياً لهما طيب الاقامة ومثمّنا ان زيارة السيد بلانكو هي أول زيارة لرئيس لجنة أولمبية أوربية منذ أكثر من نصف قرن، وهي ريادة تحسب لشخصه الكريم، ولتعضيد العلاقة بين الشعبين الصديقين مثلما تشكل علامة فارقة ستبقى ماثلة في العلاقات الأولمبية للعراق.

بدوره أكد اليخاندرو بلانكو؛ أن "ما اتفقنا عليه في العاصمة مدريد انا وصديقي السيد رعد حمودي لن يكون حبرا على ورق فقط وانما سيتحول الى التزام وعمل مشترك بين الجانبين بغية تعزيز الحركة الرياضية في البلدين معربا عن فخره الكبير كونه أول رئيس لجنة أوروبية يزور العراق منذ ما يقارب الخمسين عاما"، مبينا أنه سيكرر زيارته الى العاصمة بغداد في المستقبل القريب.

وشدد حمودي على أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية من خلال مذكرة التفاهم المشتركة التي وقعت بين اللجنتين الاولمبيتين العراقية والاسبانية، إذ نسعى بقوة لرفع الحظر عن رياضتنا من خلال هذه الاتفاقيات كي يستمتع الجمهور الرياضي بمشاهدة الرياضيين الإسبان من مختلف الفعاليات الرياضية وهم يتبارون مع اصدقائهم في العراق وهذا حق مشروع للجميع.

ومن جهته؛ بين بلانكو أن توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين الوطنيين العراقي والاسباني لكرة اليد سيكون باكورة تنفيذ مفردات الاتفاقية بين اللجنتين الاولمبيتين العراقية والاسيوية كون نائب رئيس اللجنة الأولمبية الاسبانية السيد فرانشيسكو فيدال يشغل منصب رئيس اتحاد كرة اليد الإسباني.

وأشار بلانكو إلى أنه يدعم بقوة حضور المنتخب الإسباني لكرة القدم لخوض مباراة تجريبية مع المنتخب العراقي خلال الفترة الزمنية المقبلة وسيحرص على تحقيق هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.