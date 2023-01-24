بلاسخارت تلتقي المنتخب العراقي: استحقيتم الكأس الخليجية عن جدارة

شفق نيوز/ هنأت الممثلةُ الخاصّة للأمين العامّ للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وفدَ المنتخب الوطنيّ الفائز بكأس خليجي 25.

وأكدت بلاسخارت خلال لقائها المنتخب، أن "الفريق العراقي قدّم ملحمةً بطوليةً في منافساتِ خليجي 25 ، وإنه استحقَ اللقب عن جدارةٍ واستحقاق".

وأضافت، إنها "معجبةٌ بأداء وروحية اللاعبين الجماعيّة، وإنها حضرت مباراةَ العراق والسعوديّة التي كانت مميزةً في كل شيء"، مشيدةً بـ"دعم الجماهير ومؤازرتها والتي كانت لافتةً للعالم أجمع".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وفد المنتخب العراقي لكرة القدم في عاصمة الإقليم أربيل، وقال إن الفوز ببطولة خليجي 25 نقل رسالة للعالم بأن العراق قد عاد.

وإلى جانب الترحيب وإبداء السعادة بزيارة المنتخب العراقي إلى إقليم كوردستان، أشار رئيس إقليم كوردستان إلى أن فوز المنتخب العراقي بكأس الخليج، هو انتصار لكل البلد وأدخل الفرحة في قلوب كل العراقيين، وأن المواطنين في كل مدن إقليم كوردستان عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.