بلاد الرافدين يتوج بلقب بطولة بغداد للشابات والخطوط يحصد مسابقة الرجال

شفق نيوز/ توج فريق بلاد الرافدين، يوم الاربعاء، المركز الاول في بطولة بغداد السلام للشابات ل3x3 بعد ختام المنافسات النسوية.

وجرت اليوم سلسلة مباريات لبطولة بغداد السلام لفعالية 3x3 ، حيث تمكن فريق دجلة من الفوز على الخالص بفارق نقطة واحدة ، وفاز فريق الفرات على فريق بهرز بفارق 6 نقاط ، كما فاز بلاد الرافدين على فريق العدالة بفارق 7 نقاط.

وفاز فريق المستقبل على فريق بهرز ، وفاز فريق الفرات على فريق جلولاء بفارق نقطتين ، وفاز فريق الخطوط الجوية على فريق الصيد بفارق 6 نفاط ، وفاز والعدالة على فريق بغداد ، وفاز الخطوط على بغداد السلام، كما حقق الرصافة الثانية الفوز على فريق دجلة.

وكان فريق نادي الخطوط حصد المركز الاول في بطولة بغداد السلام ل3x3للرجال.