بلاتر يدعو لمقاطعة مونديال 2026

شفق نيوز- متابعة

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق جوزيف بلاتر، يوم الثلاثاء، إلى مقاطعة مباريات بطولة كأس العالم 2026، بسبب سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كما دعم بلاتر، عبر منشور على منصة "إكس"، تصريحات المحامي السويسري مارك بيث، التي أدلى بها في مقابلة الأسبوع الماضي مع صحيفة "دير بوند" السويسرية بهذا الصدد.

يذكر أن بيث محام متخصص في جرائم الفساد، ترأس قبل عقد لجنة الحوكمة المستقلة التي أشرفت على إصلاحات الفيفا.

وقال بيث: "إذا أخذنا كل ما ناقشناه في الاعتبار، هناك نصيحة واحدة فقط للجماهير: ابتعدوا عن الولايات المتحدة، فستتابعون الحدث بشكل أفضل على التلفاز على أي حال".

وأضاف: "عند وصولهم يجب أن يتوقع المشجعون أنه إذا لم يرضوا المسؤولين، فسيتم إرسالهم مباشرة على أول رحلة عودة إلى وطنهم. إذا حالفهم الحظ".

وفي منشور على منصة "إكس"، اقتبس بلاتر كلام بيث، وأعتقد أنه على حق في التشكيك ببطولة كأس العالم".

وكان بلاتر رئيسا للفيفا في الفترة بين عامي 1998 و2015، واستقال من منصبه وسط تحقيقات تتعلق بالفساد.

وتستضيف الولايات المتحدة منافسات كأس العالم بالمشاركة مع كندا والمكسيك، في الفترة من 11 حزيران/ يونيو إلى 19 تموز/ يوليو المقبلين.