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بكير يضم خمسة لاعبين لتشكيلة منتخب السلة استعدادا لنهائيات اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-25T07:45:06+0000
بكير يضم خمسة لاعبين لتشكيلة منتخب السلة استعدادا لنهائيات اسيا

شفق نيوز/ اعلن امين سر اتحاد السلة العراقي خالد نجم، يوم الاثنين، ان مدرب المنتخب العراقي لكرة السلة عزيز بكير، ضمَّ خمسة لاعبين جدد لصفوف منتخبنا الوطني ليكتمل العدد الى تسعة عشر لاعبا.

وقال نجم لوكالة شفق نيوز؛ إن مدرب منتخب السلة البوسني بكير ضم كل من صفاء سليم، وعلي عامر، ومراد علي، وسجاد حسين وريكان عثمان، لصفوف المنتخب العراقي، مبينا أن اللاعبين الخمسة سيكونون اضافة جيدة للمنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في منافسات النافذة الثالثة المؤهلة الى نهائيات اسيا التي تضيفها العاصمة البحرينية المنامة في السابع عشر من الشهر المقبل.

واوضح ان اللاعبين الجدد التحقوا لتدريبات المنتخب التي تقام يوميا في قاعة الشعب المغلقة تحت اشراف المدرب عزيز بكير ومساعده اتسلا شيلابي.

ويخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة مباراته سيواجه ضمن النافذة الثالثة نظيره الهندي في العشرين من شهر شباط المقبل، بينما يواجه نظيره البحريني بعد يومين في الثاني والعشرين من نفس الشهر.

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