بكير يبعد لاعبين من تشكيلة منتخب السلة لأسباب فنية

شفق نيوز/ أفاد الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، بأن مدرب منتخب العراق لكرة السلة ابعد اثنين من تشكيلة المنتخب الوطني الذي يستعد لتصفيات كأس العالم.

وقال خالد نجم أمين سر الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ إن مدرب المنتخب البوسني عزيز بكير ابعد لاعبين من تشكيلة المنتخب وهما صفاء سليم وخالد كريم لأسباب فنية وعدم جاهزيتهما بدنياً.

واشار الى ان بكير يتابع الفريق العراقي عن كثب وفي طريقه إبعاد لاعبين بعد التأكد من مستوياتهم بشكل دقيق.

وتابع نجم؛ أن المنتخب الوطني يواصل تدريباته في قاعة الشعب المغلقة استعدادا لمنافسات النافذة الآسيوية الثالثة المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها البحرين في العشرين من الشهر الحالي.

يذكر ان اللقاء الاول لمنتخب العراق لكرة السلة؛ في المنافسات سيكون أمام منتخب الهند في العشرين من شباط الحالي بالقاعة المذكورة عند الساعة الرابعة عصرا، فيما سيكون اللقاء الثاني أمام منتخب البلد المضيف البحرين في الـ22 من الشهر ذاته وفي ذات القاعة في الساعة الثامنة مساءً.