بكرنفال كبير وحضور تيباس.. موعد انطلاق دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

أفاد مدير إعلام دوري نجوم العراق، حسين الخرسان، يوم الثلاثاء، بأن يوم الجمعة المقبل الموافق 12 أيلول/سبتمبر الحالي، سيكون موعد الإعلان الرسمي عن جدول مباريات دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026.

وقال الخرسان، لوكالة شفق نيوز، إن "انطلاق الدوري سيكون في يوم السبت 13 أيلول/سبتمبر، حيث سيشهد إقامة كرنفال كبير قبل المباراة الافتتاحية، بحضور رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) برئاسة خافيير تيباس".

وبحسب الخرسان، سيتم إقامة تسع مواجهات على مدار ثلاثة أيام، مع تأجيل مباراة الزوراء والشرطة بسبب استعداد الفريقين للاستحقاق الآسيوي المقبل، مؤكدا أن "الموسم المقبل سينتهي في 28 أيار/مايو 2026، وهو أمر سيحدث لأول مرة في تاريخ الدوري العراقي".

وأضاف أن "الموسم الجديد سيشهد دخول تقنية Spider Cam (الكاميرا العنكبوتية) إلى الخدمة، وستكون جاهزة بالكامل في وقت لاحق لتغطية مباريات الدوري".

وأوضح أن "تأخر جاهزية بعض ملاعب بغداد ما يزال يعيق جهود رابطة الدوري العراقي في إنهاء الموسم ضمن الجدول الزمني المحدد"، مشيراً إلى أن "ملاعب الشمال والجنوب جاهزة بالكامل لاحتضان المباريات".