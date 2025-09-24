بقيمة مليون يورو..سطو مسلح على منزل مدرب المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز

شفق نيوز- متابعة

تعرض منزل المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم روبرتو مارتينيز، لعملية سطو في منطقة كاشكايس قرب العاصمة لشبونة، وذلك وفق ما ذكرته شبكة CNN Brasil.

ووفقا للتفاصيل، "اقتحم مجهولون المنزل يوم السبت الماضي واستولوا على مجوهرات تقدر قيمتها بمليون يورو".

وأشارت المصادر إلى أن "حارس المنزل، الذي كان يعمل في القبو أثناء الحادثة، لم يلحظ دخول اللصوص، ليكتشف آثار السرقة لاحقا".

وأكدت التقارير، أن "مارتينيز لم يكن متواجدا في المنزل لحظة وقوع الجريمة، فيما فتحت الشرطة البرتغالية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

يذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أسابيع من عملية سطو مسلح استهدفت منزل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما بطل أوروبا 2020، حيث تعرض وقتها للاعتداء وأصيب بجروح في رأسه.

ويشرف مارتينيز (52 عاما) على تدريب المنتخب البرتغالي منذ عام 2023، بعد فترة عمل ناجحة مع المنتخب البلجيكي قاد خلالها "الشياطين الحمر" إلى المركز الثالث في مونديال روسيا 2018.