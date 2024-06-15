بقيادة ميسي.. الإعلان عن تشكيلة الارجنتين لبطولة "كوبا أميركا"

شفق نيوز/ أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، اليوم السبت، تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبا لبطولة "كوبا أميركا"، التي خلت من أنخيل كوريا وفالنتين باركو وليوناردو باليردي وباولو ديبالا.

وكان السبت الموعد النهائي لتقديم التشكيلات النهائية لاتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول)، وأعلنت الأرجنتين القائمة بعد يوم من فوزها على غواتيمالا 4-1 وديا.

ويواصل ليونيل ميسي قيادة تشكيلة أبطال العالم، بينما سينضم إليه الجناح المخضرم أنخيل دي ماريا الذي سيعتزل اللعب الدولي بعد البطولة التي تنطلق في 20 يونيو في الولايات المتحدة.

وسيبقى إيميليانو مارتينيز، الحاصل على جائزة القفاز الذهبي بكأس العالم، في حراسة المرمى، بينما سيعاني سكالوني صداعا لاختيار مركز قلب الدفاع بعد انضمام كريستيان روميرو ونيكولاس أوتامندي وليساندرو مارتينيز، الذي عانى موسما مليئا بالإصابات.

ولا يفتقر سكالوني إلى خيارات هجومية أيضا، مع استدعاء هداف الدوري الإيطالي لاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وحصل أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، الذي شارك لأول مرة العام الماضي وخاض 5 مباريات دولية، على مكان في الفريق، بعد أن سجل صاحب الـ19 عاما 10 أهداف للفريق الإنجليزي في جميع المسابقات هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، لم يظهر باولو ديبالا حتى في التشكيلة المؤقتة، رغم تسجيله 16 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة لروما الإيطالي.

وأوقعت القرعة الأرجنتين في المجموعة الأولى، وستلعب مع كندا في المباراة الافتتاحية للبطولة في أتلانتا، قبل أن تواجه تشيلي في نيوجيرسي وبيرو في ميامي.

وجاءت تشكيلة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز، فرانكو أرماني، جيرونيمو رولي.

مدافعون: غونزالو مونتيل، ناويل مولينا، كريستيان روميرو، جيرمان بيتسيلا، لوكاس مارتينيز كوارتا، أوتامندي، مارتينيز، وماركوس أكونا، نيكولاس تاليافيكو.

لاعبو وسط: جيدو رودريغيز، لياندرو باريديس، أليكسيس ماك أليستر، رودريغو دي بول، إيزكيل بالاسيوس، إنزو فرنانديز، جيوفاني لوسيلسو.

مهاجمون: دي ماريا، فالنتين كاربوني، ميسي، غارناتشو، نيكولاس غونزاليس، مارتينيز، ألفاريز.