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بقيادة مدرب إيراني.. دعوة 42 لاعباً للمعسكر التدريبي لمنتخب العراق للصالات

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-10T10:19:28+0000
بقيادة مدرب إيراني.. دعوة 42 لاعباً للمعسكر التدريبي لمنتخب العراق للصالات

شفق نيوز/ أفاد رئيس لجنة كرةِ الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، علي عبد الحسين؛ بأن المُدرب الإيراني، ناظم الشريعة، وجّه الدعوة لــ42 لاعباً للالتحاقِ بالمعسكر التدريبي المُقرر إقامته ببغداد في إطارِ استعداداته لبطولةِ غرب آسيا التي تحتضنها الكويت في الرابع من شهر حزيران المُقبل. 

وأضافَ عبد الحسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجهاز الفني للمنتخبِ حدّدَ يوم الأربعاء الموافق (11/5/2022) موعداً لدخولِ منتخبنا الوطني لكرةِ الصالات معسكراً تدريبياً يستمر لغاية الـ14 من الشهر نفسه لاختيارِ الأفضل بُغية ضمه إلى صفوفِ المنتخب.

وأوضحَ أن هذا المعسكر القصير يتضمنُ انخراطَ اللاعبين الجدد فقط الذين تم اختيارهم من أنديةِ الدوري الممتاز لكرةِ الصالات من دون مشاركةِ اللاعبين الذين شاركوا في التصفياتِ الأخيرة.

وبين أن يوم غدٍ الأربعاء سيشهد أولَ وحدة تدريبيّة على قاعة الأعظمية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني قررَ أن يخضع هؤلاء اللاعبون إلى وحدتين تدريبيتين من أجل الوقوفِ على مستوياتهم الحقيقيّة بشكلٍ أفضل.

ولفت عبد الحسين إلى أن اتحاد الكرة مهتمٌ جداً في عمليةِ تطوير المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات، وعُضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، مُشرف لجنة كرة الصالات والشاطئيّة (يحيى زغير) وجهَ بتوفيرِ كل ما يحتاجه الجهازُ الفني من أجل إنجاحِ البرنامج التدريبي للمدرب ناظم الشريعة الذي يطمحُ من خلاله للتعرفِ على المُستويات الحقيقيةِ للاعبين الجدد الذين سيضمهم من قبله.

وتابع أنه بعد هذا التجمع سيتمُ اختيار 25 لاعباً من ضمنهم لاعبو المنتخب المشاركون في التصفياتِ الآسيوية. مشيراً إلى إقامة معسكرٍ داخلي آخر في العاصمةِ بغداد للفترة من 17 ولغاية 22 من الشهر الحالي، يغادرُ بعدها إلى محافظةِ البصرة للدخول في معسكر ثانٍ يستمر من 25 ولغاية 28/5/2022، قبل أن يشدّ الرحال إلى دولةِ الكويت في التاسع والعشرين من هذا الشهر للمشاركةِ في بطولةِ غرب آسيا التي تنطلقُ منافساتها في الرابع من شهر حزيران المُقبل.

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