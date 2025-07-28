بقيادة مدربه الجديد.. منتخب شباب العراق يبدأ أولى وحداته التدريبية في البصرة

شفق نيوز- البصرة

دشّن منتخب شباب العراق تحت 20 سنة، صباح اليوم الاثنين، معسكره الإعدادي في مدينة البصرة استعداداً للاستحقاق الآسيوي المقبل.

وأجرى منتخب العراق للشباب اليوم أول وحدة تدريبية له تحت إشراف المدرب الجديد أحمد صلاح، وذلك ضمن برنامج تحضيراته لتصفيات كأس آسيا المقرر انطلاقها أيلول المقبل.

وستقام جميع مباريات المجموعة السابعة التي تضم العراق إلى جانب منتخبات كمبوديا، عُمان، وباكستان في كمبوديا، التي ستكون البلد المضيف لمواجهات المجموعة.

ووفقاً للجدول، سيواجه منتخب العراق نظيره الباكستاني، يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر أيلول من العام 2025، بينما يواجه نظيره عُمان في ثاني مبارياته يوم السبت الموافق الـ6 من شهر أيلول المقبل، وسيلتقي في ثالث مبارياته نظيره الكمبودي يوم الثلاثاء الموافق الـ 9 من الشهر نفسه.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر تسمية المدرب الشاب أحمد صلاح، لقيادة منتخب العراق للشباب خلفاً لعماد محمد، الذي تم ترحيله لقيادة منتخب العراق الأولمبي بعد استقالة راضي شنيشل.