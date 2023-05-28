بقيادة رونالدو.. النصر يشارك في الملحق ويلتقي الشارقة أو الوحدات

شفق نيوز/ كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن ممثلي بلاده في بطولة ‎دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتملك السعودية الحد الأعلى من المقاعد في البطولة القارية: 3 مقاعد مباشرة وآخر للملحق.

وسيخوض كريستيانو رونالدو مع نادي النصر الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا ضد الفائز من (الشارقة الإماراتي والوحدات الأردني).

وكانت لجنة تراخيص الأندية برابطة دوري المحترفين قد أعلنت حصول ثمانية أندية على الرخصة الآسيوية وهي النصر والهلال والاتحاد والفيحاء والفتح وأبها والعدالة والباطن بعد استيفاء كل المعايير الإلزامية.

وأعلن الاتحاد السعودي في أبريل/ نيسان الماضي عن آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، حيث سيشارك بطل نسخة الدوري 2022 مع بطل نسخة دوري 2023، بالإضافة إلى بطل كأس الملك 2023 بشكل مباشر في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بينما يشارك بطل كأس الملك 2022 في الملحق الآسيوي، وفي حالة تكرار أحد الأبطال، يشارك وصيف الدوري 2023 ثم وصيف الدوري 2022، ثم ثالث الدوري 2023.

ووفقا لما ذكره اتحاد الكرة السعودي عبر حسابه على تويتر، فإنه وفقا للائحة فإن أصحاب المقاعد المباشرة هم: الاتحاد بطل دوري موسم 2022-2023، والهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023، والفيحاء بطل كأس 2021-2022.

من جهة أخرى، سيلعب النصر على مقعد الملحق باعتباره وصيف دوري الموسم الجاري وفقا للائحة نفسها، حيث سيواجه الفائز من مباراة الوحدات الأردني والشارقة الإماراتي.

وحسم نادي الاتحاد لقب دوري روشن السعودي، مساء السبت، بعدما فاز على الفيحاء 3-0 ضمن الجولة الـ 29 قبل الأخيرة، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين النصر الذي تعثر بالتعادل مع الاتفاق 1-1.