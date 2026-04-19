بقيادة رونالدو.. النصر السعودي يتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا2

شفق نيوز- متابعة

تأهل فريق النصر السعودي بقيادة النجم العالمي كرستيانو رونالدو إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا2، مساء اليوم الأحد، بعد تحقيقه فوزاً كبيراً على نظيره الوصل الإماراتي.

وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 11، قبل أن يضيف اينيغو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 24، ثم عزز عبد الإله العمري تقدم فريقه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني سجل ساديو ماني الرباعية للنصر في الدقيقة 81 ليضمن بذلك بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.