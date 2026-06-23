بقيادة رونالدو.. المنتخب البرتغالي يقسو على الأوزبك بخماسية نظيفة

شفق نيوز- هيوستن

اكتسح المنتخب البرتغالي نظيره الأوزبكستاني بخماسية نظيفة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كاس العالم وجرت المباراة في الثامنة مساءً على ملعب مدينة هيوستن الأميركية عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

وتقدم البرتغال بثلاثية نظيفة في الشوط الأول حيث افتتح النجم كريستيانو رونالدو أهداف البرتغال في الدقيقة السادسة من تسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى من تمريرة حاسمة بواسطة جواو كانسيلو بعرضية، وعاد كريستيانو ليسجل الهدف الثالث من تسديدة بالقدم اليمنى من الجهة اليمنى من منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى ومن تمريرة حاسمة بواسطة برونو فيرنانديش.

وفي الشوط الثاني أضاف البرتغال هدفين عن طريق كونكيساو ليو في الدقيقة 87 وبخطأ دفاعي للاعب اوزبكستان نعتوف في الدقيقة 60.

وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل أهدافاً في 6 بطولات بكأس العالم، علماً أنه في سن 41 سنة.