بقيادة حيدر عبد الأمير.. الزوراء يخوض مباراة فض الشراكة وعينه على أوديشو

شفق نيوز / أكد مدير فريق نادي الزوراء وعضو الإدارة، عبد الرحمن رشيد، أن فريق الزوراء جاهز لمباراة يوم الجمعة، المهمة أمام منافسه (بنفس الرصيد 30 نقطة ) فريق نفط الوسط، المقررة في الساعة الرابعة عصراً على أرضية ملعب الشعب .

وقال رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة مهمة جدا لفض الشراكة مع نفط الوسط الذي ينافس على الوصافة"، موضحاً أن "فوز أي فريق سيقفز للمركز في حال تعثر الجوية بلقاء يوم غد أمام النفط" .

وأضاف أن "مباراة اليوم تحدي لقدرات المدرب المساعد حيدر عبد الأمير، الذي سيقود الزوراء بعد استقالة عصام حمد"، مشيراً إلى أن "ثقة إدارة النادي بحيدر عالية جداً، لاسيما وانه يحمل فكراً تدريبياً عالياً، وهذا ما لاحظتها الإدارة خلال متابعته كمدرب يقود الزوراء خلال الوحدات التدريبية" .

وتابع رشيد، إلى القول إن "المفاوضات مازالت جارية لتسمية مدرب جديد للفريق مع المدرب أيوب أوديشو، الذي من المؤمل أن يصل إلى بغداد في الرابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل" .

ولفت إلى أن "الفريق جاهز ولا توجد اية إصابات او حرمان باستثناء الحارس علي ياسين، الذي يعاني من إصابة طفيفة منحه المدرب راحة لمباراة اليوم، وسيكون الحارس الأساسي جلال حسن، بعد تماثله للشفاء تماماً وقدم مستوى جيداً في لقاء الجولة 15" .

ويحتل الشرطة بعد انتهاء الجولة 15 المركز الاول برصيد 41 نقطة يليه القوة الجوية برصيد 32 نقطة ثم نفط الوسط ثالثا برصيد 30 نقطة، فالزوراء رابعاً برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن نفط الوسط".