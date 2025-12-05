بقيادة حكم أردني.. العراق بالأبيض غداً أمام السودان

شفق نيوز- الدوحة

عُقد اليوم الجمعة، المؤتمر الفني لمباراة العراق والسودان المقرر إقامتها يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب الجارية في قطر، وتم خلاله اعتماد الزي الأبيض للمنتخب الوطني العراقي، فيما سيظهر المنتخب السوداني بالقميص الأحمر.

وكلفت اللجنة التحكيمية لبطولة العرب الحكم الأردني أدهم مخادمة لقيادة اللقاء الذي يُقام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وكان المنتخب العراقي قد فاز في مباراته الأولى على نظيره البحريني بنتيجة 2-1، فيما يلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الجزائر والسودان والبحرين.