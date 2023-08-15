بقيادة اوديشو.. الجوية تسمي كادرها التدريبي للموسم للمقبل

شفق نيوز/ سمت ادارة نادي القوة الجوية، يوم الثلاثاء، الكادر التدريبي المساعد للمدرب ايوب اوديشو للموسم المقبل.

وتألف الكادر من الكابتن مهدي جاسم مستشاراً فنياً وايوب اوديشو مدرباً للفريق وحمزة هادي مساعد مدرب ورزاق فرحان مساعد مدرب واحمد جاسم مدرب حراس وامير رزاق مدرباً للياقة البدنية.

وقال عضو ادارة نادي القوة الجوية موفق زيدان لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة ستقوم بتوفير كل متطلبات النجاح للمدرب الجديد ايوب اوديشو ، بعد تسميته رسميا مدرباً لقيادة كرة "الصقور" للموسم 2023-2024 من الدوري العراقي".

وأشار زيدان إلى أن "الإدارة ستهيء كل مستلزمات النجاح للمدرب أوديشو من معسكر تدريبي وتأمين مباريات ودية والتعاقد مع لاعبين محليين ومحترفين على مستوى عالٍ وأمور أخرى بغية إنجاح مهمته".

يذكر أن آخر المدرب المصري مؤمن سليمان قاد القوة الجوية الموسم الماضي وحصل معه على لقب كأس العراق.