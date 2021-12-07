بقيادة العراقي عدنان حمد.. الاردن يتأهل لربع نهائي كأس العرب

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الاردني لكرة القدم بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد، يوم الثلاثاء، الى الدور الثاني لبطولة كأس العرب الجارية احداثها حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل منتخب الاردن الى ربع نهائي البطولة بعد ان اكتسح شقيقه الفلسطيني بخمسة اهداف لهدف واحد، ليبلغ ربع نهائي مونديال العرب.

بينما كان منتخب المغرب قد عزز تأهله اليوم عقب تفوقه على منتخب السعودية الذي ودع البطولة بهدف نظيف.

وكانت تتنافس منتخبات الأردن والسعودية وفلسطين على بطاقة التأهل الثانية إلى ربع نهائي كأس العرب عن المجموعة الثالثة بعد أن كان منتخب المغرب قد ضمن تأهله منذ الجولة الثانية، وكان التعادل يكفي الاردن للتأهل، بينما لا خيار أمام السعودية وفلسطين إلا الفوز لضمان الترشح.

وغادر المنتخب العراقي لكرة القدم بطولة كأس العرب بعد خسارة قاسية أمام المنتخب القطري بثلاثة أهداف دون رد.