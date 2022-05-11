بقيادة "الشريعة".. منتخب العراق للصالات يباشر تدريباته تحضيراً لغرب آسيا

شفق نيوز/ باشر المُنتخب العراقي لكرة الصالات، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره المُقام حاليا في العاصمة بغداد، في التجمع الأول له بعد تأهله إلى نهائيات كأس آسيا.

وخاض المنتخب العراقي بقيادة المُدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة، أول وحداته التدريبية مساء اليوم، على قاعة نادي الأعظمية، وأنهى وحدته التدريبية الثانية مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء، حيث سيخوضُ جميع وحداته التدريبية على القاعة نفسها للاعبين الذين تم استدعاؤهم حديثا، بواقع وحدتين تدريبيين يوميا صباحية ومسائية.

والتقى محمد ناظم الشريعة، وملاكه التدريبي المُساعد، اللاعبين، وشرح بعض الأشياء الذي سيتضمنها منهاجهُ التدريبي لفترة الاختبارات، حيث طلب منهم تقديم كل ما لديهم من أجل إثبات الجدارة في نيل شرف تمثيل المنتخب الوطني.

وقال المدير الإداري للمنتخب، علي عيسى: إن أجواء المعسكر ايجابية، وإن المدرب لديه منهاجٌ خاصٌ في أيام المعسكر، لرؤية اللاعبين عن كثب من خلال المحاضرات التي يجريها للاعبين، وكذلك تطبيق الواجبات داخل الملعب.

وأضاف أن مدير الجهاز الفني للمُنتخب، محمد ناظم الشريعة، قرر تقسيم اللاعبين على مجموعتين، لغرض إعطاء الفرصة الكاملة لإثبات جدارتهم، واختيار الأفضل منهم لارتداء قميص المنتخب الوطني المُشارك في بطولة غرب آسيا التي ستقام في دولة الكويت في الرابع من شهر حزيران المُقبل.

الجديرُ بالذكر أن الجهازين الفني والإداري للمنتخب العراقي يتألفان من المدير الفني محمد ناظم الشريعة، وحسين عبد علي وحميد شانديزي مدربين مساعدين، ومیشانيل يوخنا مدربا لحراس المرمی، ومصطفى عبد الكريم مترجما والمدير الإداري علي عيسى وسیف حسين إداريا، وطالب حسين مديرا للتجهیزات، ومحمد ولي وحبیب جبار معالجين.