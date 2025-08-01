بقيادة البلوشي.. الطلبة يخوض أول وحدة تدريبية استعداداً للسوبر العراقي

شفق نيوز- بغداد

خاض لاعبو نادي الطلبة الرياضي، يوم الجمعة، الوحدة التدريبية الاولى بإشراف المدرب القطري طلال البلوشي استعدادا لكأس السوبر العراقي.

وتنطلق بطولة كأس السوبر يوم 19 من شهر آب/ أغسطس المقبل، بمشاركة الفرق الست المتأهلة وهي: الشرطة، والزوراء، والطلبة، والقوة الجوية، وزاخو، ودهوك.

ودعا المدرب طلال البلوشي خلال الوحدة التدريبية، اللاعبين لأن يكونوا جاهزين للموسم القادم، واكد أن "جميع اللاعبين سواسية والأجدر هو من يثبت مهاراته ونفسه في الميدان، لانه هو الفصيل في إثبات جدارة اللاعبين بالموسم الكروي القادم"، مؤكدا انه جاء للمنافسة على حصد الالقاب في الدوري العراقي .

واضاف أن "الهيئة الإدارية لنادي الطلبة داعمة ومساندة لعملي ووفرت الإمكانيات المطلوبة للنجاح".

وكان الطلبة احرز المركز الرابع الموسم 2024-2025 برصيد 63 نقطة .