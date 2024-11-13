بقضية احتيال وسرقة.. اعتقال رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء، اعتقال داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، ووجهت إليه تهم تتعلق بصرف موارد الاتحاد لأغراضه الشخصية في قضية احتيال وسرقة تبلغ قيمتها 1.3 مليون راند (72,000 دولار).

وأنكر جوردان (73 عاما) الذي قاد بنجاح حملة استضافة جنوب إفريقيا لكأس العالم 2010 حيث كان الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة، التهم في محكمة جوهانسبرغ.

وقالت الشرطة في بيان "التهم الموجهة إليه تتعلق باستخدام رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم موارد المنظمة لتحقيق مكاسب شخصية بين عامي 2014 و2018".

وذكر البيان أن التهم تشمل توظيف شركة أمن خاصة لحمايته الشخصية وتعاقده مع شركة علاقات عامة من دون الحصول على إذن من مجلس إدارة الاتحاد.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن جوردان تعاقد مع شركة العلاقات العامة بعد تعرض سمعته للتشويه عندما زعمت مغنية وعضو برلمان سابقة في عام 2017 أنه اعتدى عليها جنسيا قبل 25 عاماً. وقد أنكر جوردان هذه المزاعم.

وقالت الشرطة إن جوردان اعتُقل "بعد تحقيق مكثف من قبل وحدة التحقيق في الجرائم التجارية الخطيرة في جوهانسبرغ في مزاعم تتعلق باحتيال وسرقة بقيمة 1.3 مليون راند".

انتُخب جوردان رئيسا للاتحاد عام 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثالثة في 2022.

واعتقل معه أيضا المدير المالي للاتحاد غروني هليو ورجل الأعمال تريفور نيثلينغ، رئيس شركة الاتصالات التي ورد ذكرها في التهم، حيث أنكر الثلاثة التهم الموجهة إليهم، وقد أفرج عنهم بكفالة من قبل المحكمة.