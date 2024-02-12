بقرار نهائي.. رئيس لجنة الحكام يقدّم استقالته

شفق نيوز/ قدم رئيس لجنة الحكام، نجاح رحم، استقالته من رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم. وجاءت استقالة رحم بعد لقائه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، مع حكام دوري نجوم العراق.

وأوضح رحم، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن سبب استقالته، هو "عدم تفرغه للعمل الإداري" مقرراً الاكتفاء بالعمل الفني كـ"مقيم حكّام آسيوي ومحلي".

ودعا رحم، الاتحاد العراقي للكرة، إلى "قبول استقالته وإصدار أمر رسمي به بأسرع وقت، لانه يود التفرغ لعمله في وزارة التعليم العالي، وعيادته الخاصة التي سيفتتحها قريباً".

وأكد رئيس لجنة الحكام، أن استقالته نهائية ولا رجعة فيها، وغير قابلة للنقاش، موصياً الاتحاد بـ"دعم لجنة الحكام في المرحلة المقبلة".