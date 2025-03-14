بقرار من كاساس.. تدريبات أسود الرافدين مغلقة أمام الإعلام والجمهور

شفق نيوز/ أفاد مصدر في اتحاد الكرة العراقي، يوم الجمعة، بأن مدرب المنتخب خيسوس كاساس، قرر أن تكون تدريبات المنتخب العراقي بمعسكره التدريبي في محافظة البصرة مغلقاً أمام الإعلام والجمهور .

ويأتي المعسكر الذي سيقام لمنتخب العراق استعداداً لمباراة العراق والكويت يوم 20 من الشهر الحالي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "دوري نجوم العراق سيتوقف من يوم غد السبت ويتوجه بنفس اليوم لاعبي المنتخب إلى البصرة للدخول بمعسكر تدريبي يبدأ يوم الأحد 16 آذار، في المدينة الرياضية بالبصرة".

وأضاف أن "المعسكر سيضم لاعبي الاندية العراقية على أن يحضر اللاعبين المحترفين الذين يمثلون اندية عربية واجنبية تباعاً قبل 72 ساعة من موعد مباراة العراق والكويت".

وأعلن مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، القائمة النهائية للاعبين المستدعين لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، والتي ضمت 30 لاعباً.

وشملت القائمة كلاً من: جلال حسن، أحمد باسل، علي كاظم، كميل سعد، أُكام هاشم، مناف يونس، ريبين سولاقا، آدم طالب، فرانس ضياء، حسين علي، الآي فاضل، شربل شمعون، أمير العماري، محمد الطائي، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، يوسف أمين، علي جاسم، أسامة رشيد، هارون أحمد، زيدان إقبال، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، ماركو فرج، وبيتر كوركيس ،علي يوسف، علي الحمادي، مهند علي، وأيمن حسين.

وأوضح كاساس، أن زيادة العدد إلى 29 لاعباً جاءت تحسباً لأي حالات حرمان، حيث يحمل أربعة لاعبين بطاقة صفراء واحدة وهم: حسين علي، أيمن حسين، أمير العماري، وميرخاس دوسكي، إضافة إلى غياب أمجد عطوان عن المباراة الأولى ضد الكويت بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

إلى ذلك تم اختيار عصام الشوالي، معلقاً للقاء العراق مع الكويت يوم الخميس المقبل في تصفيات كأس العالم على قناة بي إن سبورت 4.