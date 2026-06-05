بقرار من فليك.. حمزة عبد الكريم مع فريق برشلونة الأول

شفق نيوز- متابعة

اتخذ المدير الفني لبرشلونة، هانزي فليك، قراراً جديداً بشأن مهاجم فريق الشباب (Juvenil A)، حمزة عبد الكريم، بعد أيام من انضمامه لقائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس العالم، حيث سيضمه إلى معسكر إعداد الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "سبورت" أن قرار فليك بضم حمزة للمعسكر المقبل يأتي ضمن خطة الاعتماد على عدد من عناصر أكاديمية "لا ماسيا" خلال فترة التحضير.

وشهدت القائمة انضمام حمزة عبد الكريم، بجانب زملائه أوسكار جيستاو، وإبراما تونكارا، وأخيرًا أوريان غورين.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر برشلونة يوم 13 تموز/يوليو المقبل، في توقيت يتزامن مع استمرار منافسات كأس العالم التي ستنتهي يوم 19 من الشهر ذاته.

وكان برشلونة قد استقر في وقت سابق على تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم من الأهلي المصري، إذ يرى النادي الكتالوني أن اللاعب يمتلك مستقبلًا واعدًا بفضل إمكانياته الفنية.

ويُقدر مبلغ شراء حمزة عبد الكريم من الأهلي بـ3 ملايين يورو، وقد يرتفع إلى 5 ملايين يورو عبر الإضافات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه عند انضمام اللاعب إلى البارسا.