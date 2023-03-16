بقرار مفاجئ.. وزير الرياضة يعفي عدداً من المسؤولين

شفق نيوز / قرر وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، يوم الخميس، إعفاء عدد من المديرين العموميين في الوزارة، بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء القاضي بعدم قانونية عملهم بالوكالة في الوزارات.

وأعفى المبرقع، كلاً من مدير عام دائرة العلاقات العامة حسام حسن، ومدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة موفق عبد الوهاب، ومدير عام دائرة شركة الاستثمارات الرياضية حيدر عرنوص.

وكلف وزير الرياضة؛ شاكر الجبوري لإدارة شركة الاستثمار، بالإضافة إلى مهامه في الدائرة الإدارية والقانونية، وطالب الموسوي لإدارة التربية البدنية بالإضافة إلى مهامه في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات، وعبد الخالق خضر لإدارة دائرة العلاقات العامة بالإضافة إلى مهامه في دائرة الدراسات والبحوث.