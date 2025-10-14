بقرار "غامض".. الكرمة تطيح بخلف وتمنح القيادة لمدرب إسباني‏

شفق نيوز- الأنبار

سلمت إدارة نادي الكرمة مهمة تدريب فريقها الكروي لمدرب إسباني لقيادة الفريق للمرحلة المقبلة بعد أن أعلنت اقالتها المدرب أحمد خلف دون ذكر الأسباب.

وقال وسام طالب، المدرب المساعد لفريق الكرمة، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي اقالت أحمد خلف، دون معرفة الأسباب، مبيناً أن نتائج الفريق ليست بالسيئة باستثناء الخسارة أمام أربيل في آخر جولة.

وأشار إلى أن المدرب الإسباني انطونيو كازورلا، تسلم مهمته رسمياً لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة خلفاً للمدرب أحمد خلف.

‏وأضاف طالب، أن المدرب الإسباني وصل إلى العراق سيتسلم المهمة مباشرة في قيادة الفريق في الادوار المقبلة بدوري نجوم العراق، موضحاً أن الإدارة وبالاتفاق مع المدرب الجديد أبقت على الكادر التدريبي المساعد ليكون ضمن الجهاز الفني بقيادته.

وكان نادي الكرمة قد خسر في مباراته الأخيرة ضمن الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق امام أربيل 1-2.

ويحتل فريق الكرمة بعد انتهاء الجولة الرابعة المركز التاسع برصيد سبع نقاط.