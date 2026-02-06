بقرار آسيوي.. العراق واليابان يتقاسمان المركز الثالث لكرة الصالات

شفق نيوز- جاكارتا

تقاسم منتخبا العراق واليابان، مساء الجمعة، المركز الثالث في بطولة آسيا لكرة الصالات دون الرجوع لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وصدر هذا القرار بعد اتفاق بين رئيس الوفد العراقي فراس بحر العلوم ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس لجنة الصالات مهدي تاج.

وأخفق المنتخب العراقي لكرة الصالات، أمس الخميس، بالتأهل للمباراة النهائية بعد الخسارة أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 4 - 2 في مباراته الحاسمة ضمن الدور نصف النهائي من بطولة آسيا لكرة الصالات.

وبلغ المنتخب العراقي الدور نصف النهائي لبطولة آسيا بعد فوزه في مباراة ربع النهائي على منتخب تايلاند 4-2.

ونجح منتخب إندونيسيا في تخطي اليابان 5-3 في نصف نهائي بطولة آسيا لكرة قدم الصالات وبلوغ المباراة النهائية إلى جانب إيران.