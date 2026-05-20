بقرار دولي.. حرمان سرمد عبدالإله من نشاطات الألعاب المائية مدى الحياة

شفق نيوز– بغداد

أصدرت وحدة نزاهة الألعاب المائية العالمية (AQIU) قراراً يقضي بحرمان الامين المالي في الاولمبية العراقية سرمد عبد الإله مدى الحياة من ممارسة أي نشاط يتعلق بالألعاب المائية، بعد إدانته بارتكاب مخالفات تتعلق بالتحرش والإساءة وانتهاك قواعد النزاهة.

وبحسب وثيقة صادرة من مدينة لوزان السويسرية بتاريخ 18 أيار 2026، تنشرها ادناه وكالة شفق نيوز، فإن الهيئة القضائية المستقلة التابعة للوحدة ثبتت ارتكاب عبدالإله "خروقات جسيمة" للمادة الخاصة بالحماية من التحرش والإيذاء، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالنزاهة.

وتضمن القرار فرض حظر دائم عليه من المشاركة في أي نشاط يرتبط برياضات الألعاب المائية على مستوى العالم، إلى جانب اعتباره "غير مؤهل بشكل دائم" لتولي أو الترشح أو التعيين في أي منصب رياضي ضمن الحركة الأولمبية.

وأكدت الوثيقة أن العقوبة دخلت حيز التنفيذ فوراً، مع إلزام جميع الاتحادات الوطنية واللجان الأولمبية بالاعتراف بها وتطبيقها، فيما مُنح عبدالإله مهلة 21 يوماً للطعن بالقرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS).

ويشغل سرمد عبدالإله حالياً منصب الأمين المالي للجنة الأولمبية العراقية، كما يعد مرشحاً لمنصب النائب الأول للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وكان الملف قد شهد تطورات سابقة، إذ تعرض عبدالإله عام 2020 إلى تعليق مؤقت على خلفية الشكوى ذاتها، قبل أن يحصل لاحقاً على قرار بالبراءة بسبب "نقص الأدلة"، وفق ما أعلن حينها.

وفي تطور لاحق خلال عامي 2025 و2026، أعادت وحدة النزاهة الدولية فتح التحقيق بعد ظهور معطيات وشكاوى جديدة، ما انتهى بإصدار العقوبة الحالية.

كما سبق لمحكمة المنازعات الرياضية العراقية أن أصدرت في كانون الثاني 2026 قراراً بإعادة تسمية عبدالإله رئيساً للاتحاد العراقي للسباحة، وهو القرار الذي أثار حينها اعتراضات داخل الوسط الرياضي العراقي.