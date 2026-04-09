بقرار دولي.. تشكيل لجنة بـ"كامل الصلاحيات" لإدارة يد العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الخميس، تشكيل لجنة مؤقتة تتمتع بـ"كامل الصلاحيات" لإدارة عمل الاتحاد بقرار من الاتحاد الدولي للعبة.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن تعذر حضور الممثل الدولي في بغداد بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة، دفع اتحاد كرة اليد إلى تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة رعد خنجر لإدارة عمل الاتحاد العراقي لكرة اليد.

وأضاف أن "اللجنة المشكلة تتمتع بكامل الصلاحيات المالية والإدارية داخل العراق وخارجه، وتتولى إدارة شؤون اللعبة، والتحضير للانتخابات القادمة، والإشراف على تنظيم البطولات المحلية لغاية موعد إجراء الانتخابات".

وأشار إلى أن "اللجنة تشكلت من الأسماء رعد خنجر رئيساً، وخمسة أعضاء هم كل من علي حنون، وخليل عبد اللطيف، وأحمد خميس، وأمجد خضير (أمين مالي)، وقاسم صدام (مشاور قانوني)".