بقرار الاتحاد الآسيوي.."الصقور" تستقر أخيراً في ملعب فرانسوا حريري لخوض دوري الأبطال

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي القوة الجوية، اليوم الاثنين، موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة ملعب فرانسوا حريري مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا رسمياً، فيما بينت أن اختيار الملعب جاء بعد "جولات" من الرفض الآسيوي لملعب الصقور في البطولة.

وقال عضو ادارة نادي اربيل موسى محسن في حديث لوكالة لشفق نيوز إن "الاتحاد الآسيوي وافق على احتضان ملعب فرانسو حريري لمباريات القوة الجوية في دوري أبطال آسيا بعد اكماله كل المتطلبات والنواقص ومنها منظومة الفار".

وأضاف محسن أن "فريق القوة الجوية سيخوض كل مباريات الذهاب في البطولة على ملعب فرانسو حريري"، مبينا أن "أول مباراة لفريق ستكون أمام فريق نادي سبهان أصفهان الإيراني يوم 18 من الشهر الحالي عند الساعة السابعة مساءً".

من جانبها ابدت ادارة القوة الجوية ارتياحها بعد موافقة الاتحاد الاسيوي لاقامة مباريات فريقها الكروي على ملعب فرانسوا حريري بأربيل بعد ان كان الملعب اختيارها الأول.

وقال نائب رئيس النادي هيثم كاظم في حديث لوكالة شفق نيوز إن "خيار الادارة كان ملعب فرانسوا حريري من البداية، لكن الاتحاد الآسيوي دعانا لاختيار ملعب آخر لعدم جاهزيته، وتم اختيار ملعب البصرة لكنه رُفض ايضاً لإشغاله من قبل ناديي الزوراء والكهرباء المشاركين في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي".

واضاف ان "الادارة اختارت بعد ذلك ملعب دهوك ملعباً لها لكنها تلقت اشعاراً من الاتحاد الآسيوي بموافقتها ليكون ملعب اربيل ارضا للجوية بعد تأمين كل المتطلبات الاسيوية منها منظومة الفار".

وبين ان "وفدا من الاتحاد الآسيوي مع وفد من القوة الجوية زارا الملعب اليوم للاتفاق على كافة الأمور الخاصة باستضافة مباريات الجوية"، مبينا انه "تم انهاء قضية اختيار ملعب المباراة، بعد رغبتنا وتمسكنا بملعب أربيل لخوض مبارياتنا في اربيل بدوري ابطال اسيا".