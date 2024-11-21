بقائمة من 50 لاعباً.. المنتخب العراقي يستأنف تجمعه منتصف الشهر المقبل

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن مدرب المنتخب سيستأنف تجمعه منتصف الشهر المقبل استعداداً لبطولة "خليجي26"، مبيناً أن المدرب خيسوس كاساس سيضم نحو 50 لاعباً إلى قائمته.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس سيأخذ مدة قصيرة للراحة تستمر ما يقارب الأسبوع ليواصل بعدها عمله بمتابعة مستويات اللاعبين مع أنديتهم".

وأشار إلى أن "كاساس سيضع لاعبين تحت المجهر للوصول إلى قناعة لاختيار الأفضل منهم وضمهم للقائمة الأولية التي ستصل إلى نحو 50 اسماً، ومن المتوقع أن تضم القائمة أسماء جديدة سيتم إعدادهم لبطولة خليجي 26 المقررة في الكويت نهاية العام الحالي".

وأضاف الزاملي أن "المنتخب سيتجمع منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل بمعسكر تدريبي يقام في البصرة استعداداً للبطولة الخليجية".

وبين أن "الاتحاد العراقي سيهيئ كل وسائل النجاح للمنتخب في مشاركته الخليجية المقبلة بغية تجديد اللقب الذي تحقق في البصرة بالدورة الأخيرة".

يذكر أن منتخب العراق لكرة القدم توج بتاريخ 19 من كانون الثاني/ يناير 2023 بلقبه الرابع في كأس الخليج لكرة القدم، بفوزه الدراماتيكي القاتل على عُمان 3-2، بعد التمديد في نهائي "خليجي 25" التي ضيفتها محافظة البصرة.