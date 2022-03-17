بقائمة ضمت 31 لاعباً.. المنتخب العراقي يختتم تحضيراته لمواجهة زامبيا

شفق نيوز/ اختتم المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تدريباته على ملعب الشعب الدولي تحضيراً لمواجهة منتخب زامبيا ودياً غداً الجمعة، وستضم قائمة المنتخب 31 لاعباً.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المباراة ستنطلق في الساعة الثامنة من مساء الجمعة، في ملعب المدينة الدولي شرقي العاصمة بغداد.

وشاركَ في التدريبات 31 لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن، ومحمد حميد، ومحمد صالح، ودلوفان مهدي، ومحمد شاكر، لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم، وحسن عبد الكريم، ومراد محمد، وعباس قاسم، وعلي حصني، وإبراهيم بايش، ومصطفى محمد جبر، ومحمد علي عبود، ومحمد قاسم، وسعد عبد الأمير، وحسن داخل، وحسين جبار، وشيركو كريم، ووكاع رمضان، ومهند عبد الرحيم، وسعد ناطق، وأحمد فرحان، ومناف يونس، ورسلان حنون، وضرغام اسماعيل، وحسن رائد، وأمجد عطوان، ومصطفى ناظم، وبشار رسن، وأيمن حسين، وعلاء عباس.

وبين الاتحاد ان تدريبات اليوم تلخصت بـ75 دقيقةً كونها الأخيرة قبل مواجهة الغد ضد زامبيا، وابتدأت الوحدة التدريبية بمحاضرةٍ من قبل المدرب عبد الغني شهد مع اللاعبين، تلتها عمليات التسخين والإحماء مع بعض التمارين البدنية الخفيفة من قبل مدرب اللياقة سردار محمد.

كما تم تقسيم الفريق إلى مجاميع واللعب أربعة فرق في نصف ملعبين شاركَ فيها الجميع باستثناء علاء عباس، وسعد عبد الأمير، وجلال حسن، حيث ما يزال الأول في طور التعافي من إصابته، بينما تفرغ الأخيران من أجل تمارين الاستشفاء، حيث سبق أن شاركا في مباراة فريقهم الزوراء ضد الشارقة قبل يومين.

وقال سعد عبد الأمير، في أول وحدة تدريبية لهمع المنتخب "كنا نمني النفس باللعب على أرضنا وبين جماهيرنا لمنحنا دافعاً وحافزاً معنوياً كبيراً"، في إشارة إلى تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي عن قرارهما بالسماح للمنتخب العراقي بإقامة مبارياته على أرضه وبين جمهوره.

وأضاف "الموضوع صدمة كبيرة لكل اللاعبين والجهاز الفني، وزملائي سيكونون على عهدهم وردهم في أرض الملعب أينما كان وليس فرقاً لنا سواء باللعب في الأردن أو قطر، وسنكون على قدر المسؤولية والتأهل الى الملحق".

أما شيركو كريم، فتحدث عن آخر الاستعدادات قبل مواجهة زامبيا، مؤكداً جاهزيّة اللاعبين لتقديم مباراةٍ طيبة تليق باسم المنتخب العراقي.

وأضاف "ستكون المباراة فرصة طيبة للإعداد بشكل جيد قبل لقاء الإمارات الذي كنا نتأمل خوضه في بغداد لكن للأسف هناك من يعمل ضد العراق، وتشعر أنه مستهدف لكن هذا لن يقف في طريقنا، بل سنقدم أفضل ما لدينا ونقاتل من أجل العراق".