بفوز على البحرين.. فتاة كركوك ثالثاً في البطولة الدولية بكرة اليد في الكويت

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الفتاة الرياضي في محافظة كركوك، يوم السبت، عن تحقيق فتيات النادي بكرة اليد المركز الثالث في البطولة الدولية المقامة في دولة الكويت بعد فوزها على نادي البحرين البحريني بنتيجة 18 مقابل 10.

وقالت رئيسة النادي زينب السعدون لوكالة شفق نيوز، إن "نادي الفتاة الرياضي بكرة اليد كونه ممثلاً عن اتحاد كرة اليد العراقي، شارك في البطولة الدولية التي أقيمت في دولة الكويت باستضافة من نادي سلوى الصباح الكويتي للفترة من 17 تشرين الثاني الحالي ولغاية 22 من الشهر نفسه".

وأضافت أن "فريق نادي فتاة كركوك لكرة اليد احرز المركز الثالث وذلك اثر فوزه على فريق البحرين البحريني بفارق ثمانية أهداف بواقع 18 - 10 ضمن منافسات بطولة سلوى الصباح الدولية الودية".

وتابعت السعدون، أن "فريقنا خسر امام مضيفه نادي سلوى الصباح بفارق أربعة أهداف بنتيجة 21 - 17، وتغلب فتاة كركوك على فريق المصيرة العُماني ضمن منافسات بطولة الكويت الودية لكرة اليد للسيدات بفارق عشرة أهداف بنتيجة 28 - 18"، مؤكدة أن "ناديي سلوى الصباح وقطر حازا المركز الأول والثاني".