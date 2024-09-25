بفوز صعب على خيتافي.. برشلونة يعزّز صدارته للدوري الإسباني

شفق نيوز/ عزّز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بعدما تغلّب بصعوبة على ضيفه خيتافي بهدف دون ردّ الأربعاء في المرحلة السابعة.

وفرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه على هدف اللقاء الوحيد (19).

وهو الفوز السابع توالياً للفريق الكاتالوني في الليغا خلال الموسم الحالي ليحقّق العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه المباشر ريال مدريد.

في المقابل تكبدّ خيتافي هزيمته الثالثة مقابل أربعة تعادلات ليتجمّد رصيده عند 4 نقاط في المرتبة التاسعة عشرة قبل الأخيرة على جدول ترتيب الدوري الإسباني.