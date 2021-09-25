بفوزه على سامراء.. القوة الجوية يتصدر الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تصدر فريق القوة الجوية جدول الترتيب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه فريق سامراء بهدفين دون مقابل في المباراة التي اقيمت مساء يوم السبت على ملعب نادي التاجي لحساب الجولة الثانية من المسابقة.

الشوط الاول هيمن فيه الصقور على مجرياته وسط تراجع ابناء الملوية للمناطق الخلفية حتى تمكن اللاعب شريف عبد الكاظم من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة السابعة والعشرين بعد مناولة من اللاعب محمد علي عبود لينتهي النصف الأول بتقدم الصقور بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل فريق القوة الجوية هجومه تجاه مرمى فريق سامراء في محاولة لزيادة الغلة من الاهداف وتحقق ذلك عن طريق ضرغام اسماعيل الذي أضاف الهدف الثاني عند الدقيقة السابعة والخمسين، ليصل الصقور الى النقطة السادسة من انتصارين في مباراتين.

يذكر ان فريق القوة الجوية سيواجه ضيفه نفط ميسان يوم الخميس المقبل على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز .