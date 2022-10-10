بفوزه على الأهلي البحريني.. دجلة العراقي إلى ربع نهائي بطولة الاندية العربية لكرة السلة

شفق نيوز / تأهل فريق نادي دجلة الجامعة العراقي، اليوم الاثنين، الى الدور ربع النهائي في بطولة الاندية العربية لكرة السلة بفوزه على نادي الأهلي البحريني وبفارق نقطتين حقق نادي دجلة الجامعة الفوز بنتيجة 98-96.

وكان فريق نادي دجلة الجامعة العراقي لكرة السلة، حقق فوزا مستحقاً أول أمس السبت على نادي وداد بوفاريك الجزائري ضمن البطولة العربية لكرة السلة للرجال بنتيجة (86-66).

ولعب دجلة الجامعة العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب اندية الجهراء الرياضي الكويتي ، بيروت اللبناني، وداد بوفاريك الجزائري. وتستضيف الكويت بطولة الأندية العربية بنسختها الرابعة والثلاثين التي تقام للفترة من 5 إلى 15 تشرين الأول الحالي.